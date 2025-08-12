У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Процедуру нагородження військових скоротять від 8 до 16 днів

Раніше ця процедура потребувала від 3 до 8 місяців.

Процедуру нагородження військових скоротять від 8 до 16 днів
нагородження бійців ВМС ЗСУ, ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Процедуру нагородження військовослужбовців скоротять від 8 до 16 днів. Раніше вона тривала від 3 до 8 місяців.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міністерство оборони України напрацювало рішення щодо вдосконалення порядку підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги", – повідомили у міноборони. 

Раніше ця процедура потребувала від 3 до 8 місяців, адже подання мало пройти низку інстанцій та погоджень. Частина документів виписувалася вручну.

Міністерство оборони розробило новий алгоритм для пришвидшення та оптимізації процесів. Військова частина направлятиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована.

Звідти їх спрямовуватимуть безпосередньо на розгляд керівництву ЗСУ. В обох інстанціях документ мають розглядати не більше двох діб. Потім – передати документи до Офісу Президента. Така процедура потребуватиме від 8 до 16 днів.

Окремо опрацьовують можливість відображення сертифіката про державну нагороду в Дії. Ці пропозиції направлять структурам, до компетенції яких належать повноваження щодо відповідних змін.

  • Вчора президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська, а також інших важливих питань, які раніше він обговорював із військовим командуванням. Зокрема, це стосувалося і збільшення фінансування бойових підрозділів. 
