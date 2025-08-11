Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Зеленський провів Ставку і доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська, а також інших важливих питань, які раніше він обговорював із військовим командуванням.

Про це він повідомив у Telehram.

"Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення", - написав Зеленський.

Він розповів про прийняті рішення. Перше – щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

"Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилась ця можливість", - пояснив Зеленський.

Президент також доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. За оновленими правилами, 7 мільйонів гривень нададуть бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. 

Також було доручено спростити і цифровізувати процедуру списання майна і скоротити її терміни. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад.

"Ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження. На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі", - зазначив Зеленський.

Також на Ставці були доповіді щодо інших питань, які президент обговорював із комбатами під час поїздок на Харківщину та Сумщину. За його словами, рішення готуються. 
