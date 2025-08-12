Головне за ніч та ранок вівторка, 12 серпня: майже 170 боєзіткнень, удари по російському ВПК, заява 26 лідерів ЄС

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, ексклюзивне інтерв’ю нового директора Національного інституту раку, аномальна спека в Європі.

Учора, 11 серпня, безпілотники Головного управління розвідки України завдали удару по «Оренбурзькому гелієвому заводі» в Росії.

Як розповіли джерела LB.ua, це – єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.

«Оренбурзький гелієвий завод» – це єдине підприємство з виробництва гелію в РФ та одне з найбільших у Європі. Його річна потужність – переробка близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості.

"Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського впк", – додали джерела LB.ua.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 російських штурмів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління БпЛА і 2 артилерійські засоби російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 980 окупантів, по 5 ворожих танків і бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська втратили близько 1 065 220 осіб.

У ніч на 12 серпня ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.

У повідомленні пресслужби Сухопутних військ у телеграмі зазначається, що оповіщення особового складу здійснили належним чином одразу після сигналу тривоги. Але, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

У ніч на 12 серпня російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

"У ніч на 12 серпня (із 20.00 11 серпня) противник атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської обл., рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ударні БпЛА атакували Сумщину та Донеччину. Ракети летіли на Чернігівщину.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

У Національному інституті раку змінили принцип запису в чергу на КТ та МРТ.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів новий директор інституту Степан Крулько. Зміни запису на КТ та МРТ – одні з його перших кроків на посаді.

Наразі щоденно 80–90 пацієнтів безоплатно проходять КТ та МРТ, включно з контрастом.

«Пацієнти не оплачують контраст, не існує цієї платної послуги. Якщо хтось дасть зворотній зв'язок про такий випадок, особисто розберуся», — каже директор.

Втім, черги вдалося скоротити не повністю. Основна причина — нестача рентген-лаборантів, які можуть працювати з апаратами.

«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька

26 лідерів Євросоюзу схвалили та підписали спільну заяву напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цю заяву не підписав, повідомляють Reuters та The Guardіan.

У цьому документі йдеться про те, що українці повинні мати свободу вирішувати своє майбутнє, і що дипломатичне рішення має захищати українські та європейські інтереси.

"Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", – йдеться у заяві лідерів.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп обмовився, що поїде до Росії, хоча його зустріч з Путіним має відбутися на американській Алясці. Трамп також зауважив, що переговори носитимуть попередній характер, а після них будуть зустрічі у двосторонньому і тристоронньому форматах.

У ніч на 12 серпня безпілотники атакували підприємство у російському Ставрополі, виникла пожежа.

За інформацією місцевих каналів, йдеться про хімічний завод "Монокристал", який займається виготовленням синтетичного сапфіру.

Це один з основних виробників, який обслуговує замовлення на оптоелектронні вироби для військово-промислового комплексу ворога: твердотільні лазери, інфрачервоні вікна, обтікачі ракет.

У країнах Південної Європи фіксують нову хвилю екстремальної спеки: стовпчики термометрів сягають позначки у 44 градуси, що призводить до трагічних наслідків.

Як пише The Guardian, в Італії 4-річний хлопчик помер від теплового удару. Дитину знайшли без свідомості у сімейному автомобілі на Сардинії та гелікоптером терміново переправили до Рима. Але через пошкодження мозку врятували маленького пацієнта не вдалося.

У семи великих італійських містах через спеку оголосили "червоний" рівень небезпеки. Такі ж попередження надійшли жителям окремих регіонів Франції та Іспанії. На Балканах, зокрема у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Сербії, вирують лісові пожежі.

