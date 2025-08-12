Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Росіяни завдали вночі ракетно-дронового удару. Зафіксували влучання 12 БпЛА та 3 ракет

ППО знешкодила 36 ворожих дронів. 

Росіяни завдали вночі ракетно-дронового удару. Зафіксували влучання 12 БпЛА та 3 ракет
Фото: Генштаб

У ніч на 12 серпня російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 12 БпЛА та 3 ракет. ППО знешкодила 36 безпілотників. 

"У ніч на 12 серпня (із 20.00 11 серпня) противник атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово – рф., а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської обл., рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Ударні БпЛА атакували Сумщину та Донеччину. Ракети летіли на Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Фото: Повітряні сили
