Російські війська поранили 5 людей у Херсонській області

Ворог атакував 37 населених пунктів. 

Російські війська поранили 5 людей у Херсонській області
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини. У області через агресію РФ поранені 5 людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Берегове, Незламне, Гончарне, Велетенське, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Шляхове, Осокорівка, Костирка, Новорайськ, Червоний Маяк, Милове, Дудчани, Качкарівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автомобілі.
