Російські війська поранили 5 людей у Херсонській області

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Берегове, Незламне, Гончарне, Велетенське, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Шляхове, Осокорівка, Костирка, Новорайськ, Червоний Маяк, Милове, Дудчани, Качкарівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини. У області через агресію РФ поранені 5 людей.

