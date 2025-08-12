У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Джерела: дрони ГУР атакували єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет

Цей завод є є одним з ключових обʼєктів російського впк.

Джерела: дрони ГУР атакували єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет
Оренбурзький гелієвий завод
Фото: Astra

Вчора, 11 серпня безпілотники Головного управління розвідки України завдали удару по «Оренбурзькому гелієвому заводі» в Росії. 

Як розповіли джерела LB.ua, це – єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. 

Прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу. Близько 20:00 місцева влада вирішила перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 «Урал» в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там розташована ціль ГУР МО.

«Оренбурзький гелієвий завод» – це єдине підприємство з виробництва гелію в РФ та одне з найбільших у Європі. Його річна потужність – переробка близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості. 

"Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського впк", – додали джерела LB.ua.
