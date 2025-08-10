Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Джерела: дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 кілометрів від України

Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами. 

Наслідки атаки дронів у РФ

10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

Як повідомляють джерела LB.ua в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами. 

За інформацією тамтешніх телеграм-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби. Окремі місцеві публіки повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету. 

Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Наслідки дронової атаки у РФ
Фото: Оперативний ЗСУ
