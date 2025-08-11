Російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині, є поранені

Ворог вдарив по місту зі ствольної артилерії.

руйнування у Костянтинівці на Донеччині після російських обстрілів 19 липня 2025 року

На Донеччині російські загарбники атакували Костянтинівку Донецької області, поранень зазнали цивільні.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Унаслідок чергової атаки зі сторони російських окупантів ще одна цивільна особа сьогодні дістала поранення. Постраждалому оперативно надали необхідну медичну допомогу. Пообіді у Костянтинівці зафіксовано черговий ворожий обстріл зі ствольної артилерії, внаслідок якого пошкоджено фасад приватного будинку", — ідеться у повідомленні.

Напередодні російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівка зі ствольної артилерії, і "внаслідок атаки поранення отримала одна цивільна особа".

Снаряди влучили в житловий сектор, було пошкоджено фасади двох приватних будинків, вибито вікна, зафіксовані тріщини в стінах. На місці працювали рятувальники та комунальні служби.

Горбунов закликав мешканців дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів.