Він розташований за 1300 кілометрів від України.

Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані.

За інформацією пресслужби СБУ, далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них.

Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл (республіка Татарстан), що за 1300 кілометрів від України.

«Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання. СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для «шахедного» терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», - заявила спецслужба.