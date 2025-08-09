Дрони СБУ вдарили по терміналу зберігання "Шахедів" у Татарстані

Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Уранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ атакували логістичний хаб у Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди".

Про це інформує СБУ.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", — ідеться у повідомленні.

На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху виникла пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу.

"Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", — додають у відомстві.