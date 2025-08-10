Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне на Дніпропетровщині, – Генштаб

Інформація про начебто окупацію населеного пункту не відповідає дійсності.

У Генштабі спростували інформацію про начебто окупацію населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Дачне залишається під контролем Сил оборони України.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне Дніпропетровської області. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності.

"Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі. Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", – наголошують у Генштабі.