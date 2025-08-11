У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки

До 21 зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашньої російської атаки у Запоріжжі.
Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.
"На цей час уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя. Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу", – розповів він і додав, що постраждала лікуватиметься амбулаторно.
За словами Федорова, станом на 11 серпня четверо постраждалих залишаються у лікарнях. Одна людина у тяжкому стані Комунальні служби закривають вікна та ремонтують покрівлі.
- Вчора один із російських ударів прийшовся по території центрального автовокзалу. Другий удар росіяни завдали по клініці Запорізького медичного університету.