В Андріївському лісовому урочищі на Миколаївщині вже понад 15 годин триває боротьба з масштабною пожежею, повідомляє ДСНС.

Станом на ранок 12 серпня рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 40 гектарів.

Пожежа спалахнула вчора, близько 13:00, але повідомлення надійшло вже тоді, коли полум’я встигло поширитися. Гасіння ускладнює відсутність поблизу джерел води та поривчастий вітер.

На місці працюють 75 вогнеборців та 16 спецавтомобілів ДСНС. Від лісового господарства – 20 працівників і 6 одиниць техніки. До боротьби долучилися місцеві жителі, підприємці та фермери, які надали техніку для підвозу води й опашки території.

Моніторинг обстановки ведеться з повітря.