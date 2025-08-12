У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
В Андріївському лісовому урочищі на Миколаївщині вдалося локалізувати пожежу на площі 40 гектарів

Гасіння ускладнює відсутність поблизу джерел води та поривчастий вітер.

Фото: ДСНС

В Андріївському лісовому урочищі на Миколаївщині вже понад 15 годин триває боротьба з масштабною пожежею, повідомляє ДСНС. 

Станом на ранок 12 серпня рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 40 гектарів.

Пожежа спалахнула вчора, близько 13:00, але повідомлення надійшло вже тоді, коли полум’я встигло поширитися. Гасіння ускладнює відсутність поблизу джерел води та поривчастий вітер.

На місці працюють 75 вогнеборців та 16 спецавтомобілів ДСНС. Від лісового господарства – 20 працівників і 6 одиниць техніки. До боротьби долучилися місцеві жителі, підприємці та фермери, які надали техніку для підвозу води й опашки території.

Моніторинг обстановки ведеться з повітря. 
