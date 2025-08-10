Сьогодні, 10 серпня, російська армія вчергове атакувала Запоріжжя. Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 12 людей.

Як спочатку написав очільник ОВА Іван Федоров, було відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури. Станом на 18:53 було відомо про вісьмох постраждалих, один з них - у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Серед постраждалих є чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки у Запоріжжі

Федоров розповів, що один із ударів прийшовся по території центрального автовокзалу.

"Перші люди вже поступають в лікарні. Рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди", – сказав він і додав, що другий удар росіяни завдали по клініці Запорізького медичного університету. Там без постраждалих.

Рятувальна операція продоржується.

Фото: Запорізька ОВА наслідки російського обстрілу

О 17:50 Федоров писав, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі. Згодом повідомив про трьох постраждалих.