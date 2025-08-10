Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Ворог атакував Запоріжжя, постраждали люди (оновлено)

Росія вдарила по обʼєкту транспортної інфраструктури.

​Ворог атакував Запоріжжя, постраждали люди (оновлено)
наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 10 серпня, російська армія вчергове атакувала Запоріжжя. Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 12 людей. 

Як спочатку написав очільник ОВА Іван Федоров, було відомо про двох постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури. Станом на 18:53 було відомо про вісьмох постраждалих, один з них - у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Серед постраждалих є чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. 

Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки у Запоріжжі

Федоров розповів, що один із ударів прийшовся по території центрального автовокзалу. 

"Перші люди вже поступають в лікарні. Рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди", – сказав він і додав, що другий удар росіяни завдали по клініці Запорізького медичного університету. Там без постраждалих.

Рятувальна операція продоржується.

наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА
наслідки російського обстрілу

О 17:50 Федоров писав, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі. Згодом повідомив про трьох постраждалих. 

наслідки удару по Запоріжжі
Фото: ДСНС
наслідки удару по Запоріжжі
