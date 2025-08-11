Сирський: Україна не повідомила партнерів про початок Курської операції, побоюючись вмовлянь "не загострювати"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що головною метою Курської операції було відволікання російських військ від подальшого нападу на Україну.
Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post.
За словами головкома, ця мета була досягнута. Сирський пояснив, що якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну.
"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія (у Росії – ред.). Вона нам потрібна була давно", – сказав Сирський.
Він також розповів, що Київ не повідомив жодному зі своїх партнерів про свій намір розпочати операцію в Росії, аби не допустити витоків, а також "побоюючись вмовлянь не загострювати".
Курська операція
- Бої в Курській області Росії розпочалися 6 серпня 2024 року, коли ЗСУ перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Уже взимку росіяни почали залучати до операції військових із Північної Кореї.
- За даними Генштабу, на Курщині армія РФ втратила понад 62 000 солдатів, з них 25 000 – безповоротно. Також повідомлялося, що під час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового.
- У березні цього року президент Зеленський заявив, що на Курщині українські бійці роблять "все можливе і неможливе", аби стримати наступ росіян на Сумську область. За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ також повідомляло, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.
- 5 травня 2025 року Сирський наголосив, що операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей.
- Докладніше про операцію читайте в матеріалі LB.ua "Навіщо ми ходили в Курську область?".