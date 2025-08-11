Сирський: Україна не повідомила партнерів про початок Курської операції, побоюючись вмовлянь "не загострювати"

Головнокомандувач розповів, що головною метою Курської операції було відволікання російських військ від подальшого нападу на Україну.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що головною метою Курської операції було відволікання російських військ від подальшого нападу на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За словами головкома, ця мета була досягнута. Сирський пояснив, що якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну.

"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія (у Росії – ред.). Вона нам потрібна була давно", – сказав Сирський.

Він також розповів, що Київ не повідомив жодному зі своїх партнерів про свій намір розпочати операцію в Росії, аби не допустити витоків, а також "побоюючись вмовлянь не загострювати".

Курська операція