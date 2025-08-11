Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Україна не повідомила партнерів про початок Курської операції, побоюючись вмовлянь "не загострювати"

Головнокомандувач розповів, що головною метою Курської операції було відволікання російських військ від подальшого нападу на Україну.

Сирський: Україна не повідомила партнерів про початок Курської операції, побоюючись вмовлянь "не загострювати"
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що головною метою Курської операції було відволікання російських військ від подальшого нападу на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За словами головкома, ця мета була досягнута. Сирський пояснив, що якби не було Курської операції, Росія використала б ці свої ресурси для подальшого нападу на Україну.  

"Спочатку ми планували більше рейдових операцій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія (у Росії – ред.). Вона нам потрібна була давно", – сказав Сирський.

Він також розповів, що Київ не повідомив жодному зі своїх партнерів про свій намір розпочати операцію в Росії, аби не допустити витоків, а також "побоюючись вмовлянь  не загострювати".

Курська операція
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies