Прокурори скерували до суду справу щодо примусової депортації українських дітей з Миколаївщини до Росії

Офіс генерального прокурора завершив розслідування і передав обвинувальний акт до суду щодо примусового вивезення 15 дітей із Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області до Анапи Краснодарського краю РФ, повідомляє пресслужба ОГП.
За процесуального керівництва прокурорів ОГП проведене комплексне розслідування цього воєнного злочину, встановлений повний маршрут незаконного переміщення дітей, ідентифіковані причетні, серед яких військовослужбовець РФ та двоє колаборантів з тимчасово захопленої частини Херсонської області.
За інформацією ОГП, під час захоплення села Новопетрівка у спеціальній школі залишалися 15 дітей, зокрема 10 дітей, позбавлених батьківського піклування, двоє сиріт, двоє дітей потрапили до закладу через складні життєві обставини, а ще одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.
З перших днів російські військові, серед яких був один із майбутніх обвинувачених, регулярно навідувалися до школи для перевірки наявності й кількості дітей. У липні 2022 року директорка, занепокоєна безпекою дітей, почала шукати шляхи евакуації на підконтрольну Україні територію. Про це дізналися російські військові, які прибули до закладу, допитали директорку і встановили озброєний контроль, щоб завадити вивезенню дітей.
Наступного дня близько 10 озброєних військових РФ примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, у глиб тимчасово захопленої території, де вони перебували три місяці.
У жовтні 2022 року двоє колаборантів, погрожуючи застосуванням насильства, організували подальше переміщення зі Степанівки до річкового вокзалу Херсона, потім човном до міста Олешки, звідки автобусом через Армянськ у Криму до залізничної станції Джанкоя. Там дітей зустріли представники російських "органів влади" та співробітники Міністерство надзвичайних ситуацій РФ. Того ж дня їх депортували до Анапи окремим вагоном потяга.
Дітей щодня піддавали ідеологічному тиску: примушували співати російський гімн, брати участь у заходах з нав’язуванням проросійських поглядів, забороняли спілкуватися українською мовою і користуватися українською символікою.
Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною.
Дії обвинувачених кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт переданий до суду
Насильницьке переміщення цивільних осіб з тимчасово захопленої території, особливо дітей, є грубим порушенням ст. 49 IV Женевської конвенції 1949 року та воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Зібрані докази для використання як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. Обвинувачені внесені до санкційних списків.
Завдяки злагодженій роботі українських правоохоронців, міжнародних партнерів та волонтерських організацій усіх дітей вдалося вивезти з території Росії за кордон. Усиновлена дитина нині перебуває у США разом з опікунами.