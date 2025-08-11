Прокурори скерували до суду справу щодо примусової депортації українських дітей з Миколаївщини до Росії

Ідеться про незаконне вивезення 15 дітей із Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині до Анапи Краснодарського краю РФ.

Офіс генерального прокурора завершив розслідування і передав обвинувальний акт до суду щодо примусового вивезення 15 дітей із Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області до Анапи Краснодарського краю РФ, повідомляє пресслужба ОГП.

Фото: ОГП

За процесуального керівництва прокурорів ОГП проведене комплексне розслідування цього воєнного злочину, встановлений повний маршрут незаконного переміщення дітей, ідентифіковані причетні, серед яких військовослужбовець РФ та двоє колаборантів з тимчасово захопленої частини Херсонської області.

За інформацією ОГП, під час захоплення села Новопетрівка у спеціальній школі залишалися 15 дітей, зокрема 10 дітей, позбавлених батьківського піклування, двоє сиріт, двоє дітей потрапили до закладу через складні життєві обставини, а ще одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

З перших днів російські військові, серед яких був один із майбутніх обвинувачених, регулярно навідувалися до школи для перевірки наявності й кількості дітей. У липні 2022 року директорка, занепокоєна безпекою дітей, почала шукати шляхи евакуації на підконтрольну Україні територію. Про це дізналися російські військові, які прибули до закладу, допитали директорку і встановили озброєний контроль, щоб завадити вивезенню дітей.

Фото: ОГП

Наступного дня близько 10 озброєних військових РФ примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, у глиб тимчасово захопленої території, де вони перебували три місяці.

У жовтні 2022 року двоє колаборантів, погрожуючи застосуванням насильства, організували подальше переміщення зі Степанівки до річкового вокзалу Херсона, потім човном до міста Олешки, звідки автобусом через Армянськ у Криму до залізничної станції Джанкоя. Там дітей зустріли представники російських "органів влади" та співробітники Міністерство надзвичайних ситуацій РФ. Того ж дня їх депортували до Анапи окремим вагоном потяга.

Дітей щодня піддавали ідеологічному тиску: примушували співати російський гімн, брати участь у заходах з нав’язуванням проросійських поглядів, забороняли спілкуватися українською мовою і користуватися українською символікою.

Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною.

Фото: ОГП

Дії обвинувачених кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт переданий до суду

Насильницьке переміщення цивільних осіб з тимчасово захопленої території, особливо дітей, є грубим порушенням ст. 49 IV Женевської конвенції 1949 року та воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Зібрані докази для використання як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. Обвинувачені внесені до санкційних списків.

Завдяки злагодженій роботі українських правоохоронців, міжнародних партнерів та волонтерських організацій усіх дітей вдалося вивезти з території Росії за кордон. Усиновлена дитина нині перебуває у США разом з опікунами.