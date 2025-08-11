«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Суспільство Війна

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині семеро людей поранені

Під ударами опинилися Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони.

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині семеро людей поранені
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, унаслідок чого семеро цивільних зазнали травм. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Десятки атак протягом дня пережила Дніпропетровщина. Найбільше – Нікопольський район. По ньому ворог бив FPV-дронами та артилерією. Дісталося самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадам", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей на Нікопольщині. Окрім тих, травм зазнав і 84-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

Виникли кілька пожеж, зокрема, вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, 3 господарські споруди. 

Пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите. 

У Криворізькому районі противник поцілив безпілотником по Грушівській громаді. Там зайнялася суха трава. 

БпЛА влучив і по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджений приватний будинок. 
﻿
