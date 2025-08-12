В Україні можуть спростити перетин кордону молоддю віком до 22 років

В Україні можуть спростити перетин кордону молодим українцям віком до 22 років. Зараз обмеження становить 18 років.

Про це заявив Володимир Зеленський.

Він дав відповідне доручення уряду і військовим.

«На цей час є обмеження: 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватись в Україні – передусім у навчанні», - сказав глав держави.