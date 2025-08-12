У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
В Україні можуть спростити перетин кордону молоддю віком до 22 років

Зараз обмеження становить 18 років.

В Україні можуть спростити перетин кордону молоддю віком до 22 років
Пункт прокуску
Фото: ДПСУ

В Україні можуть спростити перетин кордону молодим українцям віком до 22 років. Зараз обмеження становить 18 років.

Про це заявив Володимир Зеленський.

Він дав відповідне доручення уряду і військовим.

«На цей час є обмеження: 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватись в Україні – передусім у навчанні», - сказав глав держави.

  • Торік у квітні Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
  • Ця постанова передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за низки умов. Наприклад, якщо їм 18-22 роки, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навчаються на денній формі в закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), є учасниками освітньої академічної мобільності або ж їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр.
﻿
