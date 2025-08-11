Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Російські окупанти вдарили з безпілотників по Нікопольщині, п'ятеро постраждалих

Під обстрілами опинилися Нікополь і Марганецька громада.

Російські окупанти вдарили з безпілотників по Нікопольщині, п'ятеро постраждалих
Нікопольщина після обстрілів
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Російські окупанти атакували FPV-дронами Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих через удари FPV-дронами. У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків, обох госпіталізували. Один з них – "важкий",  — пише Лисак. 

У Нікополі через ворожу атаку троє потерпілих. Це жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік. Всі на амбулаторному лікуванні.
