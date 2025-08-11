Російські окупанти вдарили з безпілотників по Нікопольщині, п'ятеро постраждалих

Російські окупанти атакували FPV-дронами Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих через удари FPV-дронами. У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків, обох госпіталізували. Один з них – "важкий", — пише Лисак.

У Нікополі через ворожу атаку троє потерпілих. Це жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік. Всі на амбулаторному лікуванні.