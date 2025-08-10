Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Армія РФ поранила на Дніпропетровщині людину, понівечила базу відпочинку та будинки

Ворог застосував дрони та важку артилерію. 

Армія РФ поранила на Дніпропетровщині людину, понівечила базу відпочинку та будинки
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня росіяни били по Дніпропетрвщині дронами та важкою артилерією. Поранений чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

"Від ранку ворог без упину бив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Скеровував їх на райцентр, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі. 

Під час одного з ударів поранений 63-річний місцевий. Чоловіку надали необхідну допомогу. Оговтуватися буде вдома.Серед пошкодженого – база відпочинку, 4 авто, приватний будинок. Ще одну оселю охопило вогнем. 

За уточненою інформацією, через ранкові обстріли в районі понівечені підприємство та дім. 

Також росіяни поцілили БпЛА по Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Там потрощене приміщення колишнього магазину. Люди не постраждали. 

На Синельниківщині атаку безпілотником пережила Межівська громада. По Покровській противник вдарив КАБом. В результаті сталися займання на сільгосппідприємствах. Ніхто не постраждав.
