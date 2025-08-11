Зеленський: за минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1000 авіабомб та майже 1400 БпЛА

Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства. Упродовж минулого тижня Росія запустила по Україні тисячу авіабомб та майже 1400 ударних безпілотників.

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня. Російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади", — каже глава держави.

Президент наголошує, українські військові активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. "Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта".

За минулий тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів. Ракетні удари теж продовжуються. "Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО. Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії".

"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", — додає президент.

Зеленський висловив вдячність всім партнерам, хто допомагає українцям бути сильними і хто наближає справжній мир – мир завдяки силі. "Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!"