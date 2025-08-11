Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Сили оборони: ворог перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок

Росіяни стягують додаткові сили на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки на Запоріжжі.

Сили оборони: ворог перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок
Фото: AFP

Російська армія перекидає додаткові сили і техніку на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський",  — зазначає речник.

За словами Волошина, є інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітряно-десантних військ (ПДВ).

