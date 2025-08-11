Окупанти створюють на ТОТ України “студотряди” для примусової праці неповнолітніх

Російські окупанти відроджують радянську практику примусової праці неповнолітніх на ТОТ України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На ТОТ України російська адміністрація створює так звані “студотряди”, залучаючи до роботи підлітків від 14 років", — ідеться у повідомленні.

Під прикриттям “практики” чи “стажування” школярів відправляють на будівництва, у сільське господарство, лікарні, а також в органи окупаційної влади.

"Це — спадок радянської трудової мобілізації, який окупанти використовують через нестачу робочої сили після примусової мобілізації дорослого населення в армію рф. Планують навіть змінити “законодавство”, щоб узаконити дитячу працю та стимулювати роботодавців наймати школярів", — кажуть у спротиві.

У спротиві наголошують: це грубе порушення міжнародного права та Конвенції МОП. "Припинити ці знущання можливо лише після деокупації українських земель".