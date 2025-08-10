Генштаб: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка на Сумщині

Під час бойових дій ліквідовано 18 російських загарбників.

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

В операції по звільненню населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", – наголошують у Генштабі.