Генштаб: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка на Сумщині

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
В операції по звільненню населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.
"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", – наголошують у Генштабі.
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.