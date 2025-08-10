Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Генштаб: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка на Сумщині

Під час бойових дій ліквідовано 18 російських загарбників.

Генштаб: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка на Сумщині
Фото: Google Maps

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

В операції по звільненню населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", – наголошують у Генштабі.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.
