У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
На фронті загинув художник Давид Чичкан

Він загинув на Запорізькому напрямку. 

Загиблий художник Давид Чичкан
Фото: телеграм-канал "Комітет спротиву"

На війні із Росією загинув художник Давид Чичкан. Йому було 39 років.

Як розповіли його побратими, 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Давид Чичкан отримав важкі поранення, а 9 серпня зранку його серце перстало битися.

"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості", – йдеться у дописі. 

Давид Чичкан народився 1986-го року в Києві в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.".

У своїй творчості зосереджувався на соціально-політичній тематиці. Він працював у таких напрямках як графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст.

Провів понад 10 персональних виставок у містах України, а також в Угорщині, Польщі, Австрії.

Як пише Суспільне.Культура, виставки Чичкана піддавалися цензурі та погромам. Зокрема, виставку "Втрачена можливість" 2017 року розгромили невідомі. Вона була присвячена війні та ситуації після Майдану в Україні. Згодом її перевідкрили. 

У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

А виставку "Зі стрічками і прапорами" у 2024 році навіть не відкрили. Її скасували в Одеському національному художньому музеї. Ця виставка мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плакату кінця ХІХ – першої половини XX століть.
