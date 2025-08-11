Сирський: бойові підрозділи отримають додаткове фінансування з державного бюджету

Кожна бригада отримає 7 млн гривень на кожен батальон, що бере участь у бойових діях.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили посилення фінансування для бойових підрозділів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету. За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях”, - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що з армії прибирають зайву бюрократію.

Зокрема, процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини.

Крім того, на Ставці погодили потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна, і тепер у армії чекають змін відповідних документів від уряду.

“На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі”, - зазначив Олександр Сирський.