Сирський: бойові підрозділи отримають додаткове фінансування з державного бюджету

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили посилення фінансування для бойових підрозділів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
“Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету. За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях”, - йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що з армії прибирають зайву бюрократію.
Зокрема, процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини.
Крім того, на Ставці погодили потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна, і тепер у армії чекають змін відповідних документів від уряду.
“На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі”, - зазначив Олександр Сирський.