Зеленський розповів про ситуацію на напрямку Добропілля-Краматорськ

Групи окупантів просунулися на 10 км у кількох ділянках.

Зеленський розповів про ситуацію на напрямку Добропілля-Краматорськ
наслідки російських обстрілів Добропілля, фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Декілька груп росіян без техніки просунулися на близько 10 км. Декого вже знайшли і частково знищили. Найскладніша ситуація на фронті на напрямку Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський розповів, що там «групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом». 

При цьому Зеленський зазначив: «Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає».

  • 12 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони вживають заходів, аби зупинити просування російських окупаційних військ на Добропільському та Покровському напрямках.
  • Лише на Покровському напрямку росіяни зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. 
