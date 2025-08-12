Зеленський розповів про ситуацію на напрямку Добропілля-Краматорськ

Декілька груп росіян без техніки просунулися на близько 10 км. Декого вже знайшли і частково знищили. Найскладніша ситуація на фронті на напрямку Краматорськ, Добропілля-Краматорськ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський розповів, що там «групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом».

При цьому Зеленський зазначив: «Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає».