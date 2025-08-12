Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Офіс президента обговорив з головами ОДА підтримку військових, які підписали контракт “18–24”

Місцеві громади можуть долучатись до допомоги тим, хто підписав такий контракт.

Офіс президента обговорив з головами ОДА підтримку військових, які підписали контракт “18–24”
Павло Паліса
Фото: Павло Паліса

На нараді за участі заступників начальника Офісу президента та голів ОДА обговорили новий напрям підтримки військових, які підписали контракт “18–24”.

Про це повідомив заступник начальника Офісу президента Павло Паліса.

“Йдеться про те, щоб місцеві громади долучилися до допомоги тим, хто підписав такий контракт: від матеріальної підтримки й соціальних програм — до вирішення побутових питань родин”, - написав Паліса.

Зокрема, обговорили можливий перелік додаткових стимулів:

– одноразова виплата після укладення контракту та щомісячна додаткова виплата;

– можливість отримати стартовий капітал для власної справи після завершення служби;

– звільнення від сплати місцевих податків і військового збору;

– кошти на оздоровлення під час відпустки.

Раніше Міноборони затвердило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”. Відтепер за проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.
