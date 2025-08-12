​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 681 ціль росіян

Впродовж доби 11-12 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 681 ціль окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 168 одиниць особового складу, з яких 112 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
- 18 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, було знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у серпні було знищено/уражено 8 388 цілей, з яких 1 948 – особовий склад противника.