​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 681 ціль росіян

Зокрема, було уражено 18 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Впродовж доби 11-12 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 681 ціль окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

168 одиниць особового складу, з яких 112 – ліквідовано;

31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;

18 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 8 388 цілей, з яких 1 948 – особовий склад противника.