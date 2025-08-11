Генштаб: Сили оборони України атакували пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ

Уточнюється, що атакований пункт управління знаходився на тимчасово окупованій території Донецької області .

“За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу”, - повідомили в Генштабі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

