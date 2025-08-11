Генштаб: Сили оборони України атакували пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ

Сили оборони України вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу”, - повідомили в Генштабі.
Уточнюється, що атакований пункт управління знаходився на тимчасово окупованій території Донецької області.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження окупантів уточнюється.