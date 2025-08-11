Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони України атакували пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ

Попередньо, ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр".

Сили оборони України вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу”, - повідомили в Генштабі.

Уточнюється, що атакований пункт управління знаходився на тимчасово окупованій території Донецької області.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження окупантів уточнюється.
Теми: , ,
