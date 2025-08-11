Головне за понеділок, 11 серпня: понад 120 боєзіткнень, удар по Нікопольщині, нові заяви Трампа

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, удар по заводу у РФ, який виробляє деталі до ракет Х-32 та Х-101. Яким запам’ятається 1265-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 серпня відбулося 122 боєзіткнення.

Понад чверть боєзіткнень з початку доби відбулася на Покровському напрямку. Також активні бойові дії тривали на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 серпня – в новині.

Армія РФ продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки. Ворог зміг за допомогою постійного тиску, переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в н. п. Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Там вони проводять накопичення для подальшого розвитку успіху, повідомляють аналітики DeepState.

точнюється, що за останню добу в селі Веселе було зафіксовано вже близько двох десятків окупантів.

Згідно з картою DeepState, росіяни станом на вечір 11 серпня, змогли з 7 серпня розвинути прорив на глибину близько 15 км і близько 5–6 км по фронту.

В свою чергу пресслужба ОСУВ “Дніпро” запевнила, що проникнення малих груп росіян, “хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є “взяттям під контроль території”.

Більше інформації – в новині.

Російські окупанти атакували FPV-дронами Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих через удари FPV-дронами. У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків, обох госпіталізували. Один з них – "важкий", — пише Лисак.

У Нікополі через ворожу атаку троє потерпілих - жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік.

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили завод у Росії, який виробляє деталі до ракет Х-32 та Х-101. Про це це повідомило джерело LB.ua в СБУ.

“Арзамаський приладобудівний завод ім. Пландіна” розташований в Нижегородській області РФ. Завод є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

За попередніми даними, по підприємству, яке входить до складу корпорації “Тактичне ракетне озброєння”, влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО “А” СБУ.

“Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст”, ‒ повідомило джерело.

Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єр-міністром Індії Нарендою Моді щодо посилення санкцій проти РФ. Моді наголосив, що Індія підтримує позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України", розповів президент Зеленський у соцмережах.

Володимир Зеленський поінформував Нерендру Моді про російські атаки на українські міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Також Зеленський і Моді детально говорили про санкції проти Росії. "Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали", - написав Зеленський.

Сторони домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Тим часом з 15 по 18 вересня у російському Санкт-Петербурзі планують провести четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці, пише Укрінформ з посиланням на ГУР МО.

Як інформує розвідка, індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп на пресконференції у Вашингтоні обмовився, що "їде в Росію" говорити з Путіним, хоча насправді зустріч відбудеться на американській Алясці.

Трамп також пообіцяв, що в межах переговорів він спробує повернути Україні "деякі важливі території".

Інші висловлювання президента США – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!