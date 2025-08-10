Головне за неділю, 10 серпня: знищення командного пункту ворога на Херсонщині, удар по Білозерці, атака на Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 64 бойових зіткнення, ворожі обстріли, загиблі на пляжах Одещини. Яким запам’ятається 1264-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 10 серпня, російська армія вчергове атакувала Запоріжжя. За даними ДСНС, кількість поранених внаслідок ворожої атаки становить 20 людей.

Як розповів очільник ОВА Іван Федоров, один із ударів припав по території центрального автовокзалу.

Станом на 22:00 аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Унаслідок події постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється.

Психологи ДСНС допомогли 15 особам. До ліквідації наслідків залучали 44 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 10 серпня відбулося 64 бойових зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 серпня – в новині.

У Генштабі спростували інформацію про начебто окупацію населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Дачне залишається під контролем Сил оборони України.

"Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі. Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", – наголошують у Генштабі.

ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Олешок на Херсонщині.

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.

Докладніше – в новині.

10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

Як повідомляють джерела LB.ua в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Більше інформації – в новині.

Російські війська вдарили по Білозерці і Качкарівці на Херсонщині.

Одна людина загинула, троє зазнали поранень.

В Одеській області три людини загинули під час купання в морі внаслідок двох вибухів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

"Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!" – наголошує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком локацій можна ознайомитися за посиланням.

У Чернівцях до п'яти осіб зросла кількість жертв через російський ракетний удар по багатоповерхівці 12 липня.

У лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина. Її чоловік, Василь Клипич, який постраждав разом з нею, помер в лікарні 16 липня.

"Наші лікарі зробили усе можливе… однак отримані поранення виявились несумісними із життям. Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення", – написав начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Нагадаємо, на світанку 12 липня РФ завдала комбінованої атаки по місту Чернівці та області. Унаслідок обстрілу загинули люди, відомо про 26 постраждалих.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!