За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 625 цілей росіян

Зокрема було уражено 19 артилерійських систем та 3 танки.

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 625 цілей росіян
Український безпілотний літальний апарат R-34-T
Фото: Міноборони/фото надане виробником

Впродовж доби 10-11 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 625 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 131 одиницю особового складу, з яких 78 – ліквідовано;
  • 19 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
  • 19 артилерійських систем та 3 танки.

Крім того, було знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 7 707 цілей, з яких 1 780 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 10-11 серпня 2025 року
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 10-11 серпня 2025 року
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies