​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 625 цілей росіян

Зокрема було уражено 19 артилерійських систем та 3 танки.

Впродовж доби 10-11 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 625 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

131 одиницю особового складу, з яких 78 – ліквідовано;

19 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

19 артилерійських систем та 3 танки.

Крім того, було знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 7 707 цілей, з яких 1 780 – особовий склад противника.