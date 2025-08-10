Кількість жертв унаслідок обстрілу РФ у Чернівцях зросла до 5 осіб

У лікарні померла 71-річна постраждала, яка зазнала поранень під час ракетного удару РФ 12 липня.

У Чернівцях до п'яти осіб зросла кількість жертв через російський удар по багатоповерхівці 12 липня.

Про це повідомляє начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"До 5-ти осіб зросла кількість загиблих у Чернівцях внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку 12 липня", – ідеться у повідомленні.

У лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина. Як відомо, її чоловік, Василь Клипич, який постраждав разом з нею, помер в лікарні 16 липня.

"Наші лікарі зробили усе можливе… однак отримані поранення виявились несумісними із життям. Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення", – написав Запаранюк.