Кількість жертв унаслідок обстрілу РФ у Чернівцях зросла до 5 осіб

У Чернівцях до п'яти осіб зросла кількість жертв через російський удар по багатоповерхівці 12 липня.
Про це повідомляє начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
"До 5-ти осіб зросла кількість загиблих у Чернівцях внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку 12 липня", – ідеться у повідомленні.
У лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина. Як відомо, її чоловік, Василь Клипич, який постраждав разом з нею, помер в лікарні 16 липня.
"Наші лікарі зробили усе можливе… однак отримані поранення виявились несумісними із життям. Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення", – написав Запаранюк.
- На світанку 12 липня РФ завдала комбінованої атаки по місту Чернівці та області. Унаслідок обстрілу загинули люди, відомо про 26 постраждалих.