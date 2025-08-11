У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали експрацівницю Пенсійного фонду, яка готувала атаку ворога по Запоріжжю

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримали експрацівницю Пенсійного фонду, яка готувала атаку ворога по Запоріжжю
Затримана російська агентка
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агентку гру РФ, яка готувала новий ракетний удар ворога по Запоріжжю.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя", – повідомили у СБУ і додали, що "під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Щоб виконати ворожі завдання, агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти.

Додатково вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Жінка координувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її контакти з куратором і затримали "на гарячому", коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

На місці події у агентки вилучили смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні цілі для окупантів.Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies