Затримали експрацівницю Пенсійного фонду, яка готувала атаку ворога по Запоріжжю

Правоохоронці затримали агентку гру РФ, яка готувала новий ракетний удар ворога по Запоріжжю.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя", – повідомили у СБУ і додали, що "під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Щоб виконати ворожі завдання, агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти.

Додатково вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Жінка координувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її контакти з куратором і затримали "на гарячому", коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

На місці події у агентки вилучили смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні цілі для окупантів.Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.