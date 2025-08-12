Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє мешканок Запорізької області поранені через російську агресію

Росіяни атакували 14 населених пунктів області. 

Троє мешканок Запорізької області поранені через російську агресію
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська поранили трьох мешканок Запорізької області. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, жінки отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Успенівці.316 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Преображенку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку та Малу Токмачку.

136 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та соціальної інфраструктури.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies