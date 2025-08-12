Троє мешканок Запорізької області поранені через російську агресію

Упродовж доби російські війська поранили трьох мешканок Запорізької області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, жінки отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Новоандріївці, Малинівці, Полтавці та Успенівці.316 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Преображенку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку та Малу Токмачку.

136 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та соціальної інфраструктури.