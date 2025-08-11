Через удар РФ на Сумщині пошкоджені обʼєкт інфраструктури, склади і будинки

У ніч на 11 серпня через удар РФ у Шосткинській громаді Сумщини пошкоджений обʼєкт інфраструктури, склади і будинки.
Про це повідомили у ОВА та ДСНС.
В Івотському старостинському окрузі пошкоджений обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки.
У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновані сільськогосподарські склади та сільгосптехніка. Триває обстеження території, масштаби пошкоджень уточнюють.
Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.
Загалом протягом доби російські війська здійснили 135 обстрілів по 46 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, обстріли "НАР" з гелікоптера:
- 40 вибухів вибухів "НАР";
- майже 40 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, приватний житловий будинок, автомобіль;
- у Степанівській громаді знищено близько гектара пшениці;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 2-поверхову будівлю;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.
За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 46 хвилин.
- 10 серпня вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі Сумської ОВА. Обійшлося без постраждалих.