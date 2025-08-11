Через удар РФ на Сумщині пошкоджені обʼєкт інфраструктури, склади і будинки

У ніч на 11 серпня через удар РФ у Шосткинській громаді Сумщини пошкоджений обʼєкт інфраструктури, склади і будинки.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС.

В Івотському старостинському окрузі пошкоджений обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки.

У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновані сільськогосподарські склади та сільгосптехніка. Триває обстеження території, масштаби пошкоджень уточнюють.

Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Загалом протягом доби російські війська здійснили 135 обстрілів по 46 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, обстріли "НАР" з гелікоптера:

40 вибухів вибухів "НАР";

майже 40 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, приватний житловий будинок, автомобіль;

у Степанівській громаді знищено близько гектара пшениці;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 2-поверхову будівлю;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 46 хвилин.