За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Через удар РФ на Сумщині пошкоджені обʼєкт інфраструктури, склади і будинки

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Через удар РФ на Сумщині пошкоджені обʼєкт інфраструктури, склади і будинки
Наслідки атаки на Сумщині
Фото: ДСНС

У ніч на 11 серпня через удар РФ у Шосткинській громаді Сумщини пошкоджений обʼєкт інфраструктури, склади і будинки.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС

В Івотському старостинському окрузі пошкоджений обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки.

У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновані сільськогосподарські склади та сільгосптехніка. Триває обстеження території, масштаби пошкоджень уточнюють.

Внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Загалом протягом доби російські війська здійснили 135 обстрілів по 46 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, обстріли "НАР" з гелікоптера:

  • 40 вибухів вибухів "НАР";
  • майже 40 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, приватний житловий будинок, автомобіль;
  • у Степанівській громаді знищено близько гектара пшениці;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 2-поверхову будівлю;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 46 хвилин.

  • 10 серпня вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі Сумської ОВА. Обійшлося без постраждалих.
