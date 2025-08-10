​ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Олешок на Херсонщині

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень

Сили оборони завдали бомбового удару по командному пункту батальйону російських військ у районі Олешок на Херсонщині та знищили його.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок. За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.