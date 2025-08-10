​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Війна

​ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Олешок на Херсонщині

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень

​ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Олешок на Херсонщині
Ілюстративне фото

Сили оборони завдали бомбового удару по командному пункту батальйону російських військ у районі Олешок на Херсонщині та знищили його.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок. За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону. 
﻿
