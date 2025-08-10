​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, - Генштаб

Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 118 обстрілів. 

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога і тримають рубежі. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Архипівка, Карповичі Чернігівської області; Тур’я, Велика Береза, Мар’їне, Бачівськ, Ходине, Бруски, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Хлібороб Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 118 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка; на даний час триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень, п’ять з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні п’ять атак, які українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

Сили оборони зупинили сім ворожих атак на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

На Покровському напрямку російські війська 17 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Наші захисники вже відбили 15 атак, бої не вщухають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Чотири ворожі атаки досі тривають.

Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоданилівка та Юльївка на Оріхівському напрямку, також загарбник намагався просунутися вперед у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні атаки у бік позицій наших захисників; населений пункт Козацьке опинився під ударом російських некерованих авіаційних ракет.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. 
