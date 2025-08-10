Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

Сторони обговорили можливі формати зустрічей.

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном розвиток української військової авіації та ситуацію на фронті.

Про це ідеться у соцмережах Володимира Зеленського.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", – ідеться у повідомленні.

Сторони також обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом.

"Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", – додав президент.

Зеленський подякував Швеції за відчутну оборонну підтримку і нагадав, що в 2025 році Швеція спрямувала $4 млрд на допомогу Україні.
