Зеленський: росіяни не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну

Президент вважає, що якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росіяни не хочуть зупиняти вбивства українців ні на фронті, ні в тилу.

"Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський нагадав, що у Запоріжжі рятувальники, медики, поліцейські та інші служби допомагають після удару російських бомб, які ворог застосував по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. Президент подякував працівникам ДСНС України та усім службам за оперативність та збережені життя людей.

"Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", наголосив Зеленський.