Зеленський поговорив з іспанським прем’єром: головне, щоб Росія не навʼязала нереалістичних умов

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

Зеленський поінформував іспанського колегу за підтримку і поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами.

“Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов”, ‒ підкреслив Зеленський.

“Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований”, ‒ додав він.

Сторони узгодили “спільну європейську позицію”. “Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру”, ‒ додав президент.

Під час розмови також йшлося про євроінтеграційний шлях України. “Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку”, ‒ підсумував Зеленський.