​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаПолітика

Зеленський поговорив з іспанським прем’єром: головне, щоб Росія не навʼязала нереалістичних умов

“Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований”.

Зеленський поговорив з іспанським прем’єром: головне, щоб Росія не навʼязала нереалістичних умов
Володимир Зеленський із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

Зеленський поінформував іспанського колегу за підтримку і поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. 

“Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов”, ‒ підкреслив Зеленський.

“Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований”, ‒ додав він. 

Сторони узгодили “спільну європейську позицію”. “Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру”, ‒ додав президент.

Під час розмови також йшлося про євроінтеграційний шлях України. “Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку”, ‒ підсумував Зеленський.

  • Раніше Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом вступ Києва до Євросоюзу і з очільником британського уряду Кіром Стармером "небезпеку російського плану звести всі намагання до миру до неможливості обговорення".
