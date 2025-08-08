Трамп про мирні перемовини РФ та України: буде обмін територіями на користь обох сторін

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість повернення Україні, а також обміну частини окупованих територій.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Насправді ми прагнемо повернути частину території, а частину – обміняти”,- сказав президент США під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією.

На його думку, це буде дуже складно.

“Але ми повернемо частину території. Ми повернемо частину, частину обміняємо. Буде обмін територіями на користь обох сторін, але про це ми поговоримо пізніше, або завтра, або коли-небудь”, - уточнив Трамп.