Трамп про мирні перемовини РФ та України: буде обмін територіями на користь обох сторін

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість повернення Україні, а також обміну частини окупованих територій.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Насправді ми прагнемо повернути частину території, а частину – обміняти”,- сказав президент США під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією.
На його думку, це буде дуже складно.
“Але ми повернемо частину території. Ми повернемо частину, частину обміняємо. Буде обмін територіями на користь обох сторін, але про це ми поговоримо пізніше, або завтра, або коли-небудь”, - уточнив Трамп.
- Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.
Нещодавно у Білому домі під час спілкування із журналістами Дональд Трамп заперечно відповів на питання, чи повинен російський диктатор перед їхньою зустріччю спершу особисто провести переговори з Володимиром Зеленським. "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським", - заявив лідер США.
Джерела "Суспільного" в адміністрації президента США стверджували, що Білий дім наразі працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі лідерів Штатів, Росії та України.
- Одне з останніх повідомлень – зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня у Римі. З цього приводу американський президент мав перемовини з главою уряду Італії Мелоні.