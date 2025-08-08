​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаПолітика

Обмежити позасудові обшуки, але не для НАБУ. Як депутати хочуть змінити закон

Під час ухвалення президентського закону про повернення незалежності НАБУ/САП народні обранці з різних фракцій наголошували, що необхідні додаткові зміни в КПК щодо підстав позасудових обшуків. 

Бо такі обшуки без ухвали суду відбулися не лише в НАБУ перед голосуванням за скандальний закон про фактичне підпорядкування антикорупційних органів генпрокуророві, а й стали систематичним явищем тиску на бізнес, казали нардепи на засіданні 31 липня. 

На початку серпня у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, що пропонує обмежити підстави для позасудових обшуків. Документ, утім, передбачає певні преференції для НАБУ.

Які перспективи ухвалення закону і як його оцінюють правники — читайте в матеріалі LB.ua.

Фото: protocol.ua

Не лише наступ на НАБУ/САП, а й зміна підстав для позасудових обшуків

До ухвалення закону про ліквідацію незалежності НАБУ/САП, що спричинив акції протестів і критику міжнародних партнерів, була чинною ч. 3 ст. 233 КПК України, яка визначала «надзвичайні випадки» для позасудових обшуків. Згідно з нею, слідчий, дізнавач чи прокурор мали право проникнути в житло або інше володіння особи без ухвали слідчого судді, лише коли необхідно рятувати життя людей чи майно або безпосередньо переслідувати підозрюваних.

А народні обранці, коли швиденько ухвалювали скандальний закон про підпорядкування НАБУ/САП генпрокуророві, вирішили ще й суттєво змінити статтю КПК про підстави для позасудових обшуків.

Парламентарі доповнили статтю 233 КПК правом проникати в житло, проводити обшуки без рішення суду, якщо потрібно «невідкладно вилучити докази або зберегти їх». Однак лише у випадках, пов’язаних з «урятуванням життя людей, запобіганням загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб».

При цьому в законі, який так швидко підписав президент, «невідкладне вилучення доказів» не конкретизували, що створювало ризик зловживань.

Андрій Магера
Фото: facebook/Програма РАДА
Андрій Магера

Юрист Андрій Магера наголошував, що така редакція відкривала поле для широкої дискреції слідчих — обшуки дозволялися в «будь-якому надуманому кримінальному провадженні» під приводом вилучення доказів.

Ініціатива нардепів

Як ви пам’ятаєте, 31 липня ВРУ скасувала скандальний закон про НАБУ/САП і зміни до КПК щодо обшуків зокрема.

Тому на початку цього тижня весь склад фракції «Європейська Солідарність» зареєстрував проєкт закону про обмеження підстав для позасудових обшуків. Його також підписала нардепка з фракції влади Марія Мезенцева. LB.ua вона пояснила свій крок тим, що проєкт «посилює захист прав осіб від можливих свавільних дій представників правоохоронних органів».

Проєкт на брифінгу презентували депутати Ніна Южаніна й Артур Герасимов.

Брифінг Ніни Южаніної і Артура Герасимова
Фото: скрин відео
Брифінг Ніни Южаніної і Артура Герасимова

Цікаво, що до цього Южаніна голосувала за скандальний закон про обмеження повноважень НАБУ/САП. А в червні цього року у квартирі її сина й невістки ДБР провело обшуки без судової ухвали за підозрою в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Артур Герасимов (колишній керівник фракції БПП і чинний нардеп від «ЄС») також мав справи з правоохоронними органами. Ще у 2022 році журналісти «Схем» з’ясували, що Герасимов не вказав у декларації віллу в Іспанії, якою володіє з 2013 року. Нардеп пояснив це тим, що передав нерухомість матері, але Нацагентство з питань запобігання корупції визнало це порушенням.

Вартість незадекларованого майна — понад 1,2 млн грн. Тоді у справу втрутилося НАБУ: Герасимову вручили підозру, однак Апеляційна палата ВАКС у 2023 році закрила провадження.

Проєкт пропонує:

— У 233-й статті КПК встановити конкретний перелік ситуацій, де виключно слідчий чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в приміщення громадян, а також в офіси компаній. Це стосується невідкладних випадків, пов’язаних з порятунком життя людей, із запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів, які стосуються вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань і всього, що пов’язане з цим;

— якщо обшук проведено без ухвали суду, то протягом 48 годин його мають легалізувати виключно через відкритий судовий процес за участю адвоката й потерпілого;

Фото: protocol.ua

— підставу про невідкладне вилучення доказів для обшуків доповнити «загрозою їх знищення чи використання для продовження злочину». Слідчий буде зобов’язаний обґрунтувати доцільність вилучених доказів;

— запровадити відповідальність для суддів, які ухвалюють формальні рішення без ретельного аналізу обставин. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку.

«Ми просимо терміново розглянути законопроєкт і якнайшвидше винести на голосування, без затримок», — сказав Артур Герасимов.

Ніна Южаніна наголосила, що заявлений урядом Юлії Свириденко мораторій на перевірки бізнесу не дасть користі, якщо не запровадити системні законодавчі зміни.

Преференція для НАБУ

«Розуміючи, що боротьба з корупцією — це пріоритет номер один сьогодні в Україні, ми спеціально прописуємо в проєкті, що також мають змогу проводити обшук і заходити в помешкання й офіси без ухвали суду представники НАБУ», — розповів Артур Герасимов.

Однак право на позасудові обшуки представники НАБУ можуть отримати лише у справах, що стосуються хабаря.

Оцінка юристів і адвокатів

Адвокат Богдан Коваль (АО LESHCHENKO & PARTNERS) у коментарі LB.ua зазначив, що позасудові обшуки давно перестали бути винятком і стали звичною практикою, тому чітке обмеження підстав логічне. Він підтримав виняток для обшуків на гарячому — під час хабарів — і вважає позитивом участь адвоката й потерпілого в подальшому розгляді судом. Важливою вважає і вимогу окремо обґрунтовувати вилучення кожної речі. Недолік проєкту — відсутність обов’язку складати постанову на місці обшуку.

Богдан Коваль
Фото: надано автором
Богдан Коваль

Адвокат Ігор Ясько (ЮК Winner) вважає, що ініціатива звужує простір для зловживань і відповідає міжнародним стандартам, але наголошує: без зміни культури слідства закон працюватиме формально.

Ігор Ясько
Фото: надано автором
Ігор Ясько

Ще один адвокат Євгеній Ісаєнко (Grain Law Firm) вказує на технічні вади проєкту — невизначеність статусу особи, якщо фіксують хабар, і надто вузький перелік статей, що дають право на позасудовий обшук у справах про корупцію.

Євгеній Ісаєнко
Фото: надано автором
Євгеній Ісаєнко

Адвокат Юрій Бауман (Адвокатське обʼєднання «Бауман Кондратюк») у коментарі LB.ua підсумував, що проєкт має декілька плюсів:

Юрій Бауман
Фото: надано автором
Юрій Бауман

— Посилює гарантії недоторканності житла. Обшуки без ухвали суду дозволятимуть лише в екстрених ситуаціях: загроза життю, погоня, отримання хабаря. Це унеможливлює зловживання підставами, як-от «щоб не знищили докази»;

— Чітка процедура і контроль. Встановлено строк у 48 годин для звернення до суду після невідкладного обшуку. Засідання суду відкриті, із залученням захисника. Суд зобов’язаний деталізувати, що і чому підлягає арешту;

— Захист бізнесу від масок-шоу. Закон має запобігти зловживанням під час обшуків у підприємців: техніку й документи не зможуть вилучати «про всяк випадок»;

— Можливість апеляції. Рішення про обшук можна буде оскаржити. Це стимулює слідчих суддів ретельніше перевіряти доводи й дотримуватися стандартів ЄСПЛ.

Мінуси:

— В умовах війни обмеження невідкладних обшуків може заважати оперативно реагувати, зокрема у справах про держзраду;

— Політичний підтекст. Ініціаторами проєкту є опозиційні депутати, що породжує підозри в прагненні ускладнити слідчі дії проти себе;

— Додаткове навантаження на слідство й суди. Нова процедура потребуватиме більше часу, ресурсу та людей. У складних справах це може сповільнити розслідування, хоча й підвищує правовий захист.

Як повідомили LB.ua члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, проєкт дали нардепам на ознайомлення. Чи винесуть його в сесійну залу, залежатиме від рішення профільного комітету.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
