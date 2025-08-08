Обмежити позасудові обшуки, але не для НАБУ. Як депутати хочуть змінити закон

Які перспективи ухвалення закону і як його оцінюють правники — читайте в матеріалі LB.ua .

На початку серпня у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, що пропонує обмежити підстави для позасудових обшуків. Документ, утім, передбачає певні преференції для НАБУ.

Бо такі обшуки без ухвали суду відбулися не лише в НАБУ перед голосуванням за скандальний закон про фактичне підпорядкування антикорупційних органів генпрокуророві, а й стали систематичним явищем тиску на бізнес, казали нардепи на засіданні 31 липня.

Під час ухвалення президентського закону про повернення незалежності НАБУ/САП народні обранці з різних фракцій наголошували, що необхідні додаткові зміни в КПК щодо підстав позасудових обшуків.

Фото: protocol.ua

Не лише наступ на НАБУ/САП, а й зміна підстав для позасудових обшуків

До ухвалення закону про ліквідацію незалежності НАБУ/САП, що спричинив акції протестів і критику міжнародних партнерів, була чинною ч. 3 ст. 233 КПК України, яка визначала «надзвичайні випадки» для позасудових обшуків. Згідно з нею, слідчий, дізнавач чи прокурор мали право проникнути в житло або інше володіння особи без ухвали слідчого судді, лише коли необхідно рятувати життя людей чи майно або безпосередньо переслідувати підозрюваних.

А народні обранці, коли швиденько ухвалювали скандальний закон про підпорядкування НАБУ/САП генпрокуророві, вирішили ще й суттєво змінити статтю КПК про підстави для позасудових обшуків.

Парламентарі доповнили статтю 233 КПК правом проникати в житло, проводити обшуки без рішення суду, якщо потрібно «невідкладно вилучити докази або зберегти їх». Однак лише у випадках, пов’язаних з «урятуванням життя людей, запобіганням загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб».

При цьому в законі, який так швидко підписав президент, «невідкладне вилучення доказів» не конкретизували, що створювало ризик зловживань.

Фото: facebook/Програма РАДА Андрій Магера

Юрист Андрій Магера наголошував, що така редакція відкривала поле для широкої дискреції слідчих — обшуки дозволялися в «будь-якому надуманому кримінальному провадженні» під приводом вилучення доказів.

Ініціатива нардепів

Як ви пам’ятаєте, 31 липня ВРУ скасувала скандальний закон про НАБУ/САП і зміни до КПК щодо обшуків зокрема.

Тому на початку цього тижня весь склад фракції «Європейська Солідарність» зареєстрував проєкт закону про обмеження підстав для позасудових обшуків. Його також підписала нардепка з фракції влади Марія Мезенцева. LB.ua вона пояснила свій крок тим, що проєкт «посилює захист прав осіб від можливих свавільних дій представників правоохоронних органів».

Проєкт на брифінгу презентували депутати Ніна Южаніна й Артур Герасимов.

Фото: скрин відео Брифінг Ніни Южаніної і Артура Герасимова

Цікаво, що до цього Южаніна голосувала за скандальний закон про обмеження повноважень НАБУ/САП. А в червні цього року у квартирі її сина й невістки ДБР провело обшуки без судової ухвали за підозрою в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Артур Герасимов (колишній керівник фракції БПП і чинний нардеп від «ЄС») також мав справи з правоохоронними органами. Ще у 2022 році журналісти «Схем» з’ясували, що Герасимов не вказав у декларації віллу в Іспанії, якою володіє з 2013 року. Нардеп пояснив це тим, що передав нерухомість матері, але Нацагентство з питань запобігання корупції визнало це порушенням.

Вартість незадекларованого майна — понад 1,2 млн грн. Тоді у справу втрутилося НАБУ: Герасимову вручили підозру, однак Апеляційна палата ВАКС у 2023 році закрила провадження.

Проєкт пропонує:

— У 233-й статті КПК встановити конкретний перелік ситуацій, де виключно слідчий чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в приміщення громадян, а також в офіси компаній. Це стосується невідкладних випадків, пов’язаних з порятунком життя людей, із запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів, які стосуються вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань і всього, що пов’язане з цим;

— якщо обшук проведено без ухвали суду, то протягом 48 годин його мають легалізувати виключно через відкритий судовий процес за участю адвоката й потерпілого;

Фото: protocol.ua

— підставу про невідкладне вилучення доказів для обшуків доповнити «загрозою їх знищення чи використання для продовження злочину». Слідчий буде зобов’язаний обґрунтувати доцільність вилучених доказів;

— запровадити відповідальність для суддів, які ухвалюють формальні рішення без ретельного аналізу обставин. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку.

«Ми просимо терміново розглянути законопроєкт і якнайшвидше винести на голосування, без затримок», — сказав Артур Герасимов.

Ніна Южаніна наголосила, що заявлений урядом Юлії Свириденко мораторій на перевірки бізнесу не дасть користі, якщо не запровадити системні законодавчі зміни.

Преференція для НАБУ

«Розуміючи, що боротьба з корупцією — це пріоритет номер один сьогодні в Україні, ми спеціально прописуємо в проєкті, що також мають змогу проводити обшук і заходити в помешкання й офіси без ухвали суду представники НАБУ», — розповів Артур Герасимов.

Однак право на позасудові обшуки представники НАБУ можуть отримати лише у справах, що стосуються хабаря.

Оцінка юристів і адвокатів

Адвокат Богдан Коваль (АО LESHCHENKO & PARTNERS) у коментарі LB.ua зазначив, що позасудові обшуки давно перестали бути винятком і стали звичною практикою, тому чітке обмеження підстав логічне. Він підтримав виняток для обшуків на гарячому — під час хабарів — і вважає позитивом участь адвоката й потерпілого в подальшому розгляді судом. Важливою вважає і вимогу окремо обґрунтовувати вилучення кожної речі. Недолік проєкту — відсутність обов’язку складати постанову на місці обшуку.

Фото: надано автором Богдан Коваль

Адвокат Ігор Ясько (ЮК Winner) вважає, що ініціатива звужує простір для зловживань і відповідає міжнародним стандартам, але наголошує: без зміни культури слідства закон працюватиме формально.

Фото: надано автором Ігор Ясько

Ще один адвокат Євгеній Ісаєнко (Grain Law Firm) вказує на технічні вади проєкту — невизначеність статусу особи, якщо фіксують хабар, і надто вузький перелік статей, що дають право на позасудовий обшук у справах про корупцію.

Фото: надано автором Євгеній Ісаєнко

Адвокат Юрій Бауман (Адвокатське обʼєднання «Бауман Кондратюк») у коментарі LB.ua підсумував, що проєкт має декілька плюсів:

Фото: надано автором Юрій Бауман

— Посилює гарантії недоторканності житла. Обшуки без ухвали суду дозволятимуть лише в екстрених ситуаціях: загроза життю, погоня, отримання хабаря. Це унеможливлює зловживання підставами, як-от «щоб не знищили докази»;

— Чітка процедура і контроль. Встановлено строк у 48 годин для звернення до суду після невідкладного обшуку. Засідання суду відкриті, із залученням захисника. Суд зобов’язаний деталізувати, що і чому підлягає арешту;

— Захист бізнесу від масок-шоу. Закон має запобігти зловживанням під час обшуків у підприємців: техніку й документи не зможуть вилучати «про всяк випадок»;

— Можливість апеляції. Рішення про обшук можна буде оскаржити. Це стимулює слідчих суддів ретельніше перевіряти доводи й дотримуватися стандартів ЄСПЛ.

Мінуси:

— В умовах війни обмеження невідкладних обшуків може заважати оперативно реагувати, зокрема у справах про держзраду;

— Політичний підтекст. Ініціаторами проєкту є опозиційні депутати, що породжує підозри в прагненні ускладнити слідчі дії проти себе;

— Додаткове навантаження на слідство й суди. Нова процедура потребуватиме більше часу, ресурсу та людей. У складних справах це може сповільнити розслідування, хоча й підвищує правовий захист.

Як повідомили LB.ua члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, проєкт дали нардепам на ознайомлення. Чи винесуть його в сесійну залу, залежатиме від рішення профільного комітету.