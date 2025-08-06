NYT: Трамп хоче зустрітися з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Дж. Трамп тисне руку президенту РФ Володимиру Путіну під час спільної прес-конференції після переговорів в

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Невдовзі після цього Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

За словами одного з джерел, європейські лідери, схоже, погодилися з тим, що сказав Дональд Трамп.

Наразі невідомо, чи Путін та Зеленський погодилися на план, описаний Трампом. Володимир Зеленський був присутній на розмові Трампа з європейськими лідерами, заявивши після цього, що мав “розмову з президентом Трампом” і що його позиція та позиція європейських лідерів полягала в тому, що “війна має закінчитися”, але “чесним кінцем”.

Уточнюється, що в розмові брали участь лідер Сполученого Королівства, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віце-президент Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець пана Трампа Стів Віткофф.