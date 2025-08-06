NYT: Трамп хоче зустрітися з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.
Невдовзі після цього Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначається, що Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами.
За словами одного з джерел, європейські лідери, схоже, погодилися з тим, що сказав Дональд Трамп.
Наразі невідомо, чи Путін та Зеленський погодилися на план, описаний Трампом. Володимир Зеленський був присутній на розмові Трампа з європейськими лідерами, заявивши після цього, що мав “розмову з президентом Трампом” і що його позиція та позиція європейських лідерів полягала в тому, що “війна має закінчитися”, але “чесним кінцем”.
Уточнюється, що в розмові брали участь лідер Сполученого Королівства, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віце-президент Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець пана Трампа Стів Віткофф.
- 6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
- Бесіда відбувалася після того, як у РФ пройшла зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.
- Згодом Володимир Зеленський повідомив, що "наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись".
- Зустріч посланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві пройшла добре, але вторинні санкції будуть запроваджені 8 серпня.