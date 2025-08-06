​Reuters: вторинні санкції проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю

Зустріч посланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві пройшла добре, але санкції будуть запроваджені.
Про це повідомляє Reuters.
"Росіяни прагнуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції будуть запроваджені в п'ятницю", - сказав представник Білого дому.
Зазначається, що Віткофф зустрічався з Путіним близько трьох годин.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення про можливі нові санкції проти Росії можуть з’явитися вже сьогодні, 6 серпня.
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Журналісти Financial Times стверджують, що в разі відмови російського диктатора Путіна прийняти ультиматум щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".
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У Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".
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Днями Трамп висловився про те, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну.
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У липні лідер Штатів заявив, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.