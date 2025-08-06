​Reuters: вторинні санкції проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю

Зустріч посланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві пройшла добре, але санкції будуть запроваджені.

Про це повідомляє Reuters.

"Росіяни прагнуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції будуть запроваджені в п'ятницю", - сказав представник Білого дому.

Зазначається, що Віткофф зустрічався з Путіним близько трьох годин.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення про можливі нові санкції проти Росії можуть з’явитися вже сьогодні, 6 серпня.

Журналісти Financial Times стверджують, що в разі відмови російського диктатора Путіна прийняти ультиматум щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".

У Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".

Днями Трамп висловився про те, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну.