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​Reuters: вторинні санкції проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю

У Білому домі запевнили, що Росія хоче співпрацювати із США.

​Reuters: вторинні санкції проти Росії будуть запроваджені в п'ятницю
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Зустріч посланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві пройшла добре, але санкції будуть запроваджені.

Про це повідомляє Reuters

"Росіяни прагнуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції будуть запроваджені в п'ятницю", - сказав представник Білого дому.

Зазначається, що Віткофф зустрічався з Путіним близько трьох годин.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що оголошення про можливі нові санкції проти Росії можуть з’явитися вже сьогодні, 6 серпня.

  • Журналісти Financial Times стверджують, що в разі відмови російського диктатора Путіна прийняти ультиматум щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".

  • У Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".

  • Днями Трамп висловився про те, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну.

  • У липні лідер Штатів заявив, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.
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