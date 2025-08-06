Генштаб: кожне четверте боєзіткнення від початку доби - на Покровському напрямку

Активні бойові дії точились на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Станом на 22:00 6 серпня відбулося 113 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні противник, за уточненими даними, завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося 12 боєзіткнень. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня дев’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог провів вісім наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

Від початку доби ворог 30 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні складають 165 осіб убитими та пораненими. До того ж знищено один танк, шість автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки, один термінал супутникового зв’язку та 85 безпілотних літальних апаратів противника.

На Новопавлівському напрямку за сьогодні українські воїни відбили 13 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Авіаційного удару зазнав населений пункт Канівське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.