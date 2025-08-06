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Унаслідок російських обстрілів район Корабел у Херсоні залишився без світла

Очільник МВА закликав жителів мікрорайону Острів евакуюватися в безпечні райони.

Унаслідок російських обстрілів район Корабел у Херсоні залишився без світла
мікрорайон Корабел у Херсоні
Фото: Google Maps

У Херсоні через російські обстріли мікрорайон Корабел залишився без електропостачання. Фахівці не можуть розпочати ремонт через повторні обстріли.

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Внаслідок ворожих атак мікрорайон Корабел залишився без електропостачання. Через загрозу обстрілів фахівці не можуть оперативно провести ремонтні роботи. Наразі працюємо над пошуком рішення щодо вирішення проблеми. Однак, неможливо спрогнозувати терміни ліквідації аварійної ситуації, враховуючи безпекову ситуацію", – ідеться у повідомленні.

Очільник МВА закликав жителів мікрорайону Острів евакуюватися в безпечні райони.

"Організована допомога з виїздом та тимчасовим поселенням. Не наражайте себе на небезпеку. Разом – вистоїмо", – наголосив Шанько.

Залишити заявку на евакуацію та отримати всю інформацію можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24 та 098-958-17-90.
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