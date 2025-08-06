Трамп провів розмову із президентом України Зеленським (оновлено)

6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, пише The Guardian.
Бесіда відбувалася після того, як у РФ пройшла зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.
Оновлено. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що "наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись".
"І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - наголосив глава держави.
- Раніше повідомлялося, що лідери обговорять результати перемовин американської російської сторін у Москві.
- Тим часом держсекретар США Марко Рубіо анонсував оголошення інформації про можливе введення санкцій проти РФ 6 серпня.
- У липні Трамп заявляв, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.