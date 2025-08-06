На Кіровоградщині затримали групу підозрюваних у низці злочинів

За даними поліції, група осіб труїла громадян, викрадала гроші з їхніх рахунків і вимагала неіснуючі борги.

У Кіровоградській області поліцейські затримали групу підозрюваних у низці злочинів, зокрема у тому, що вони труїли громадян, викрадали гроші з їхніх рахунків і вимагали неіснуючі борги.

Про це повідомив начальник Нацполіції Іван Вигівський.

За даними правоохоронців, організатором був 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько “Васо”, колишній “смотрящий” за Кропивницьким СІЗО. Справа щодо нього розглядається у суді за фактом поширення злочинного впливу.

“Під чітким керівництвом свого лідера шестеро ділків обманом отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, і у деяких випадках труїли їх медикаментами. Кожен із них мав свою роль у схемі: частина входила в довіру до потенційних жертв, підсипала психотропні препарати — клофелін або азалептол, інші — викрадали телефони, отримували доступ до мобільного банкінгу та переказувати кошти на підставні рахунки”, - написав Вигівський.

Він додав, що на їх рахунку щонайменше 10 епізодів, серед постраждалих як військові, так і цивільні. Загальна сума збитків складає понад 400 тис. гривень.

“Ми затримали зловмисників, вилучили докази, та повідомили сімом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - повідомив глава Нацполіції.